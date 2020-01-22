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THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

22.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:08THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange ile Anadolu Efes de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 24 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta CSKA Moskova - Valencia Basket ve Zenit Saint Petersburg - Olympiakos karşılaşmaları ile başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanya deplasmanında Real Madrid ile mücadele edecek.

THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Valencia Basket

20.00 Zenit Saint Petersburg - Olympiakos

22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv

23.00 FC Barcelona - Kızılyıldız

23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Khimki Moskova

24 Ocak Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milano

21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin

22.30 Panathinaikos - Asvel Lyon-Villeurbanne

23.00 Real Madrid - Anadolu Efes - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Milano, Spor

Kaynak: İHA

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