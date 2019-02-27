Euroleague'de Fenerbahçe ile Anadolu Efes Karşılaşacak

<p>THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı yarın ve 1 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, EA7 Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Ligde bu hafta Türk derbisi heyecanı da yaşanacak. Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes ile mücadele edecek. Darüşşafaka ise İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile oynayacak. Hafta Barcelona Lassa - Real Madrid arasındaki İspanya derbisiyle sona erecek.</p><p>THY Euroleague'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: </p><h3>YARIN</h3><p>20.00 Khimki Moskova - EA7 Olimpia Milano</p><p>20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes</p><p>22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Tekfen</p><p>22.30 Saski Baskonia SAD - Zalgiris Kaunas</p><p>23.00 Gran Canaria - Panathinaikos</p><h3>1 MART CUMA</h3><p>21.00 Buducnost Podgorica - Bayern Münih</p><p>22.30 Olympiakos - CSKA Moskova</p><p>23.00 FC Barcelona Lassa - Real Madrid</p>