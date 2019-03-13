THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise deplasmanda mücadele edecek.<br><br>THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, Real Madrid'i ağırlayacak. Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da İspanyol ekibi Gran Canaria'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir başka İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak.<br><br>THY Euroleague'de 26. hafta programı TSİ şöyle: <br><br>Yarın<br><br>20.00 BC Khimki Moskova - Real Madrid<br><br>21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih<br><br>22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes<br><br>22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos<br><br>23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen<br><br>15 Mart Cuma<br><br>20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos<br><br>20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona Lassa<br><br>22.30 Saski Baskonia SAD - Buducnost Podgorica - İSTANBUL