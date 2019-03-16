THY Euroleague'de 26. Haftasında Türk Takımları 3'te 2 Yaptı

THY Euroleague'in 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko rakiplerini yenerken, Darüşşafaka ise parkeden mağlup ayrıldı.<br><br>THY Euroleague'in 26. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadıkları 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv'i 79-71, Fenerbahçe de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-82 mağlup etti. Darüşşafaka ise İspanya'da Gran Canaria'ya 82-64 yenildi ve üst üste 6, toplamda da 23. kez sahadan üzgün ayrıldı.<br><br>Zirve Fenerbahçe'de<br><br>Ligde 26 haftada geride kalırken Fenerbahçe 22 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Fener'i 20 galibiyetli CSKA Moskova ile Real Madrid takip ediyor. Anadolu Efes 17 galibiyetle dördüncü sırada yer alırken, 3 galibiyetli Darüşşafaka ise son sırada bulunuyor.<br><br>THY Euroleague'in 26. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle: <br><br>BC Khimki Moskova: 75 - Real Madrid: 100<br><br>Zalgiris Kaunas: 85 - Bayern Münih: 79<br><br>Maccabi FOX Tel Aviv: 71 - Anadolu Efes: 79<br><br>EA7 Olimpia Milano: 66 - Olympiakos: 57<br><br>Gran Canaria: 82 - Darüşşafaka: 64<br><br>CSKA Moskova: 77 - Panathinaikos: 78<br><br>Fenerbahçe Beko: 88 - FC Barcelona Lassa: 82<br><br>Saski Baskonia SAD: 82 - Buducnost Podgorica: 62 - İSTANBUL