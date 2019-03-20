THY
Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe
, Anadolu Efes
ve Darüşşafaka
maçlarını deplasmanda oynayacak.
THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın ve 22 Mart
Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rusya
deplasmanında CSKA Moskova
ile mücadele edecek. Anadolu Efes de Karadağ
'da Buducnost Podgorica ile karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka ise Litvanya
ekibi Zalgiris Kaunas
ile dışarıda oynayacak. Hafta EA7 Olimpia Milano
- Panathinaikos
maçı ile sona erecek.
THY Euroleague'in 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe
22.00 Bayern Münih
- FC Barcelona
Lassa
22.00 Buducnost Podgorica - Anadolu Efes
23.30 Gran Canaria
- Olympiakos
22 Mart Cuma
20.00 BC Khimki
Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 Zalgiris Kaunas - Darüşşafaka Tekfen
22.30 Saski Baskonia
SAD - Real Madrid
22.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos - İSTANBUL
Spor
Kaynak: İHA