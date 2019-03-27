THY Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes sahasında, Darüşşafaka ise deplasmanda oynayacak.<br><br>THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Panathinaikos, Real Madrid'i ağırlayacak. Bu hafta Türk takımlarından 2'si deplasmanda, 1'i sahasında mücadele edecek. Fenerbahçe İtalya'da EA7 Olimpia Milano ile, Anadolu Efes de İspanya'da Saski Baskonia ile karşılaşacak. Darüşşafaka ise İstanbul'da Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak.<br><br>THY Euroleague'de 29. haftanın programı şöyle: <br><br>Yarın<br><br>22.00 Panathinaikos - Real Madrid<br><br>22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Gran Canaria<br><br>22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko<br><br>23.00 FC Barcelona Lassa - Buducnost Podgorica<br><br>29 Mart Cuma<br><br>20.00 BC Khimki Moskova - CSKA Moskova<br><br>20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih<br><br>22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas<br><br>22.30 Saski Baskonia SAD - Anadolu Efes - İSTANBUL