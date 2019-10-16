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THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 3. hafta Zalgiris Kaunas - Real Madrid karşılaşmasıyla start alacak.

16.10.2019 09:45THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 3. hafta Zalgiris Kaunas - Real Madrid karşılaşmasıyla start alacak.
THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı yarın ve 18 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Real Madrid'i ağırlayacak. İlk iki haftayı dış sahada oynayan ve galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, seyircisinin önünde İspanyol ekibi Saski Baskonia ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Hafta Barcelona ile ALBA Berlin arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.
Euroleague'de 3. haftanın TSİ programı şöyle:
Yarın
20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova
20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia SAD
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız
21.30 Bayern Münih - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano
18 Ekim Cuma
21.30 Olympiakos - Zenit Saint Petersburg
22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes
22.00 FC Barcelona - ALBA Berlin
(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Zalgiris Kaunas, Real Madrid, Güncel

Kaynak: İHA

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