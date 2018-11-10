THY Euroleague'de 6. Haftanın Mvp'si Cory Higgins

Ligde 6 haftanın ardından Real Madrid yenilgisiz ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid'i yine yenilgisiz CSKA Moskova
takip ediyor. Fenerbahçe ise tek yenilgi ile 3. sırada yer alırken, Anadolu Efes 4 galibiyetle 7., Darüşşafaka da 1 galibiyetle 15. sırada bulunuyor.
Haftanın MVP'si Cory Higgins
Haftanın en değerli oyuncusu ise CSKA Moskova'nın ABD
'li basketbolcusu Cory Higgins seçildi. Higgins, İtalya
deplasmanında EA7 Olimpia Milano
'yu 90-85 yendikleri mücadelede 23 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı. 29 yaşındaki oyuncu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.
THY Euroleague'in 6. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Bayern Münih: 116 - Darüşşafaka Tekfen
: 70
EA7 Olimpia Milano: 85 - CSKA Moskova: 90
Gran Canaria: 90 - Anadolu Efes: 94
Panathinaikos: 93 - Olympiakos: 80
Saski Baskonia SAD: 72 - Fenerbahçe: 74
Amerika Birleşik Devletleri,Moskova,Türk Hava Yolları
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:45