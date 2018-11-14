14 Kasım 2018, 09:21
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THY Euroleague'de 7. Hafta Heyecanı

THY Euroleague

THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Darüşşafaka-AX Olimpia Milano mücadelesiyle başlayacak.

THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Darüşşafaka-AX Olimpia Milano mücadelesiyle başlayacak.

THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı yarın ve 16 Kasım Cuma günü oynanacak olan mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçında Darüşşafaka, İtalya'da Olimpia Milano deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe de Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Panathinaikos ile oynayacak.

THY Euroleague'in 7. haftasında oynanacak mücadelelerin TSİ programı şu şekilde:

Yarın

20.15 Darüşşafaka Tefken - AX Olimpia Milano

21.00 Buducnost Podgorica - Saski Baskonia

22.00 Olympiakos - Fenerbahçe

23.00 Real Madrid - Khimki Moskova

16 Kasım Cuma

20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos

21.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona Lassa

22.30 Bayern Münih - CSKA Moskova

23.00 Gran Canaria - Maccabi Tel Aviv - İSTANBUL Darüşşafaka,Milano,Türk Hava Yolları
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:21



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