THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Darüşşafaka-AX Olimpia Milano mücadelesiyle başlayacak.<br><br>THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı yarın ve 16 Kasım Cuma günü oynanacak olan mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçında Darüşşafaka, İtalya'da Olimpia Milano deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe de Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Panathinaikos ile oynayacak.<br><br>THY Euroleague'in 7. haftasında oynanacak mücadelelerin TSİ programı şu şekilde: <br><br>Yarın<br><br>20.15 Darüşşafaka Tefken - AX Olimpia Milano<br><br>21.00 Buducnost Podgorica - Saski Baskonia<br><br>22.00 Olympiakos - Fenerbahçe<br><br>23.00 Real Madrid - Khimki Moskova<br><br>16 Kasım Cuma<br><br>20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos<br><br>21.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona Lassa<br><br>22.30 Bayern Münih - CSKA Moskova<br><br>23.00 Gran Canaria - Maccabi Tel Aviv - İSTANBUL