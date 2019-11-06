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THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 7. hafta Zenit - Khimki Moskova karşılaşması ile başlayacak.

06.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:10THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 7. hafta Zenit - Khimki Moskova karşılaşması ile başlayacak.
THY Euroleague'in 7. haftasında heyecan yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Rus ekipleri Zenit Saint Petersburg ile Khimki Moskova mücadele edecek. Bu hafta Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecekken, Fenerbahçe de evinde Alman takımı Bayern Münih ile oynayacak. Hafta Asvel - CSKA Moskova maçı ile tamamlanacak.
THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:
YARIN
20.00 Zenit Saint Petersburg - BC Khimki Moskova
21.00 Kızılyıldız - Real Madrid
22.00 Olympiakos - Anadolu Efes
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin
22.45 EA7 Olimpia Milano - Saski Baskonia
8 KASIM CUMA
20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih
21.00 Zalgiris Kaunas - FC Barcelona
22.30 Panathinaikos - Valencia Basket
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - CSKA Moskova
(İHA)
8 Kasım Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih
21.00 Zalgiris Kaunas - FC Barcelona
22.30 Panathinaikos - Valencia Basket
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - CSKA Moskova

Türk Hava Yolları, Moskova, Zenit, Güncel

Kaynak: İHA

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