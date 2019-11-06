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THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 7. hafta Zenit-Khimki Moskova karşılaşması ile başlayacak.

06.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:10THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 7. hafta Zenit-Khimki Moskova karşılaşması ile başlayacak.

THY Euroleague'in 7. haftasında heyecan yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Rus ekipleri Zenit Saint Petersburg ile Khimki Moskova mücadele edecek. Bu hafta Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecekken, Fenerbahçe de evinde Alman takımı Bayern Münih ile oynayacak. Hafta Asvel - CSKA Moskova maçı ile tamamlanacak.

THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - BC Khimki Moskova

21.00 Kızılyıldız - Real Madrid

22.00 Olympiakos - Anadolu Efes

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin

22.45 EA7 Olimpia Milano - Saski Baskonia

8 Kasım Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

21.00 Zalgiris Kaunas - FC Barcelona

22.30 Panathinaikos - Valencia Basket

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - CSKA Moskova - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Moskova, Zenit, Spor

Kaynak: İHA

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