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THY Euroleague'de 7. haftanın MVP'si Cory Higgins

THY Euroleague'in 7. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Barcelona'nın ABD'li basketbolcusu Cory Higgins seçildi.

09.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:36THY Euroleague'de 7. haftanın MVP'si Cory Higgins
THY Euroleague'in 7. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) 'nın ABD'li basketbolcusu Cory Higgins seçildi.

THY Euroleague'de 7. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Barcelona'nın Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 93-86'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Cory Higgins, haftanın MVP'si seçildi. Yıldız basketbolcu, 30 dakika süre aldığı müsabakada 27 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla oynayarak takımını sırtladı.

30 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 33 verimlilik puanı aldı. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Barcelona, Spor

Kaynak: İHA

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