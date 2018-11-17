THY Euroleague'de 7. Haftanın Mvp'si Eulis Baez

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:19



17 Kasım 2018 Cumartesi 15:19

THY Euroleague'de 7. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Gran Canaria'nın deneyimli basketbolcusu Eulis Baez oldu. Gran Canaria'nın Maccabi Tel Aviv'i mağlup ettiği maçta Baez 16 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynadı ve 32 verimlilik puanı aldı.THY Euroleague'de 7. hafta karşılaşmaları sona ererken Türk takımları deplasmanda oynadıkları maçlardan 2 galibiyet çıkardı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Yunan ekipleri ile oynadıkları karşılaşmaları kazandı. Efes, evinde Panathinaikos'u, Fenerbahçe de deplasmanda Olympiakos'u mağlup etti. Darüşşafaka ise sahasında İtalya temsilcisi AX Olimpia Milano'ya kaybetti.Lider Real MadridLigde 7 haftanın ardından Real Madrid yenilgisiz ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid'i yenilgisiz CSKA Moskova takip ediyor. Fenerbahçe tek yenilgi ile 3. sırada yer alıyor. Anadolu Efes 5 galibiyetle 5., Darüşşafaka da 1 galibiyetle sonuncu sırada bulunuyor.Haftanın MVP'si Eulis BaezHaftanın en değerli oyuncusu ise Gran Canaria'nın Dominik Cumhuriyetli oyuncusu Eulis Baez oldu. Baez, Gran Canaria'nın evinde Maccabi Tel Aviv'i mağlup ettiği maçta 16 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynadı. 36 yaşındaki basketbolcu 32 verimlilik puanı aldı.THY Euroleague'in 7. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:Darüşşafaka Tefken: 92 - AX Olimpia Milano: 98Buducnost Podgorica: 99 - Saski Baskonia: 84Olympiakos: 72 - Fenerbahçe: 73Real Madrid: 79 - Khimki Moskova: 74Anadolu Efes: 78 - Panathinaikos: 62Zalgiris Kaunas: 85 - Barcelona Lassa: 88Bayern Münih: 79 - CSKA Moskova: 93Gran Canaria: 84 - Maccabi Tel Aviv: 78 - İSTANBUL