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THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 8. haftası Khimki Moskova-Olimpia Milano mücadelesi ile başlayacak.

13.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:24THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 8. haftası Moskova-Olimpia Milano mücadelesi ile başlayacak.

THY Euroleague'de 8. haftası heyecanı yarın ve 15 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın ilk maçında Rus temsilcisi Khimki Moskova, sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Salonu'nda Zenit ile, Fenerbahçe Beko ise deplasmanda CSKA Moskova ile oynayacak. Hafta Valencia Basket - Bayern Münih maçı ile sona erecek.

THY Euroleague'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şu şekilde:

Yarın

20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano

20.30 Anadolu Efes - Zenit Saint Petersburg

22.00 Panathinaikos - ALBA Berlin

23.00 Real Madrid- Barcelona

23.00 Saski Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv

15 Kasım Cuma

20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe

21.00 Kızılyıldız - Asvel Lyon-Villeurbanne

22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

23.00 Valencia Basket - Bayern Münih - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Moskova, Khimki, Spor

Kaynak: İHA

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