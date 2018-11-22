22 Kasım 2018, 15:05
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THY Euroleague'de 8. Haftanın Mvp'si Alexey Shved

THY Euroleague

THY Euroleague’de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova’nın Rus basketbolcusu Alexey Shved seçildi.

THY Euroleague'de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova'nın Rus basketbolcusu Alexey Shved seçildi. Shved, Buducnost Voli Podgorica galibiyetinde 22 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile oynadı ve 30 verimlilik puanı aldı.

THY Euroleague'de 8. haftanın ardından en değerli oyuncu da belli oldu. Khimki Moskova'nın sahasında Buducnost Voli Podgorica 85-69 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren isim olan Alexey Shved, haftanın MVP'si seçildi. Shved müsabakayı 22 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile tamamladı. Rus basketbolcu bu performanslı ile 30 verimlilik puanı aldı.29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk kez Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi.

Baskonia Vitoria-Gasteiz'de forma giyen Fransız oyuncu Vincent Poirier da 30 verimlilik puanı elde etmişti ancak takımını AX Armani Olimpia Milano'ya mağlup olduğu için MVP ödülünü alamadı. Poirier 18 sayı, 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile oynamıştı. - İSTANBUL Khimki,Moskova,Türk Hava Yolları
22 Kasım 2018 Perşembe 15:05



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