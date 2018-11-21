THY Euroleague'de 9. Hafta Heyecanı

THY Euroleague'in 9. heyecanı yarın ve 23 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.<br><br>THY Euroleague'de 9. haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Darüşşafaka, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Fenerbahçe de İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da oynayacak.<br><br>THY Euroleague'in 9. haftasının TSi programı şöyle: <br><br>Yarın<br><br>20.15 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes<br><br>21.45 Olympiakos - Real Madrid<br><br>22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe<br><br>23.30 Gran Canaria - Bayern Münih<br><br>23 Kasım Cuma<br><br>20.45 Zalgiris Kaunas - BC Khimki Moskova<br><br>22.30 Buducnost Podgorica - CSKA Moskova<br><br>22.30 Saski Baskonia SAD - Panathinaikos<br><br>23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano - İSTANBUL