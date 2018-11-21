THY Euroleague'de 9. Hafta Heyecanı

THY Euroleague'in 9. heyecanı yarın ve 23 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. THY Euroleague'de 9. haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Darüşşafaka, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Fenerbahçe de İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da oynayacak. THY Euroleague'in 9. haftasının TSi programı şöyle: <br><br>Yarın 20.15 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes 21.45 Olympiakos - Real Madrid 22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe 23.30 Gran Canaria - Bayern Münih<br><br>23 Kasım Cuma 20.45 Zalgiris Kaunas - BC Khimki Moskova 22.30 Buducnost Podgorica - CSKA Moskova 22.30 Saski Baskonia SAD - Panathinaikos 23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano<br><br>(Oğuzhan Ort/İHA)