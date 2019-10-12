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THY Euroleague'de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

THY Euroleague'in ikinci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

12.10.2019 15:40THY Euroleague'de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic
THY Euroleague'in ikinci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.
THY Euroleague'de ikinci haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin'i uzatmalar sonunda 106-105 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyette büyük rol oynayan Sırp basketbolcu Vasilije Micic, haftanın MVP'si seçildi. Micic, mücadeleyi 23 sayı, 13 asist, 4 top çalma ve 3 ribaund ile tamamladı.
25 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 32 verimlilik puanı aldı. Sırp basketbolcu, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si seçildi.
(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, ALBA Berlin, Güncel

Kaynak: İHA

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