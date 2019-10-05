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THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Mike James

THY Euroleague'in ilk haftasının en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James seçildi.

05.10.2019 14:30THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Mike James
THY Euroleague'in ilk haftasının en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James seçildi.
THY Euroleague'in ilk haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. CSKA Moskova'nın İspanya deplasmanında karşılaştığı Valencia Basket'i 96-71'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Mike James haftanın MVP'si seçildi. James mücadeleyi 20 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile tamamladı.
29 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.
(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Mike James, Moskova, Güncel

Kaynak: İHA

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