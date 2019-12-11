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THY Euroleague'de Türk derbisi zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

THY Euroleague'in 13. haftası Türk derbisine sahne olacak ve Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

11.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:40THY Euroleague'de Türk derbisi zamanı: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
THY Euroleague'in 13. haftası Türk derbisine sahne olacak ve Beko ile Anadolu Efes, yarın Ülker ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.
THY Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 12 haftada 10 galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertliler ise 5 galibiyet ve averajla 12. sırada bulunuyor. İki takım bu sezonki ilk karşılaşmalarını Avrupa'da yapacak. Ligde ise 14 Aralık'ta mücadele edecek.
EUROLEAGUE'DE 14. RANDEVU
Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener 10 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım geçtiğimiz sezon Euroleague'de 1'i Final-Four, 2'si normal sezon maçı olmak üzere 3 kez karşılaştı. Efes, Final-Four'da sarı-lacivertlileri 92-73'lük skorla yenerek finale çıkmıştı.
Bu sezona iyi başlayan ve liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes Euroleague'de 6 maçlık galibiyet serisine sahip bulunuyor. Sezona kötü başlayan fakat aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanmaya başlayan Fenerbahçe de son 3 karşılaşmayı galip kapadı.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Euroleague'de Anadolu Efes 86.4 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Fenerbahçe ise 77.7 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de Shane Larkin 22.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Fenerbahçe'de de Nando de Colo 20.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.
(İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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