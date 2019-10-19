Haberler » Güncel » THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 2 yaptı

THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 2 yaptı

THY Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı mutlu kapadı.

19.10.2019 13:36THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 2 yaptı
THY Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı mutlu kapadı.
THY Euroleague'in 3. haftası oynanan dün karşılaşmalarla sona erdi. Bu haftayı Türk takımları galip kapadı. Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Saski Baskonia'yı 87-80 yenerken sezonun ilk galibiyetini elde etti. Anadolu Efes de İspanya deplasmanında mücadele ettiği Valencia Basket'i 83-78'lik skorla yenerek bu sezon ikinci galibiyetini aldı.
Ligde 3 hafta geride kalırken Barcelona ile CSKA Moskova yenilgisiz takımlar olarak dikkat çekiyor. Barca averajla zirvede bulunurken, Moskova ikinci, Bayern Münih de üçüncü sırada yer aldı. Haftayı Anadolu Efes 5., Fenerbahçe de 16. sırada tamamladı.
Euroleague'de haftanın toplu sonuçlar ise şöyle:
Zalgiris Kaunas: 86 - Real Madrid: 73
CSKA Moskova: 99 - BC Khimki Moskova: 86
Fenerbahçe Beko: 87 - Saski Baskonia: 80
Maccabi FOX Tel Aviv: 84 - Kızılyıldız: 69
Bayern Münih: 104 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 63
Panathinaikos: 78 - EA7 Olimpia Milano: 79
Olympiakos: 68 - Zenit Saint Petersburg: 77
Valencia Basket: 78 - Anadolu Efes: 83
FC Barcelona: 103 - ALBA Berlin: 84
(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:45 Askon Sakarya Genel Kurul Yaptı Tumbaz tek listeyle...
15:40 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması
15:45 Dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali görüntülendi
15:44 FETÖ operasyonunda başkaları üzerine kayıtlı SIM kartlar ele geçirildi
15:43 Crohn hastası, 'Oyunbozan Bağırsak' adlı kitap yazdı
15:43 Öğrencilerden okul ve pansiyon bahçesinde meyve sebze üretimi
15:42 Babasının anısına öğrencilerine pota yaptırdı
19.10.2019 15:46:32