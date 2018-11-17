THY Euroleague'den Haftanın Mvp'si Baez

Lider Real Madrid
Ligde 7 haftanın ardından Real Madrid yenilgisiz ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid'i yenilgisiz CSKA Moskova
takip ediyor. Fenerbahçe tek yenilgi ile 3. sırada yer alıyor. Anadolu Efes 5 galibiyetle 5., Darüşşafaka da 1 galibiyetle sonuncu sırada bulunuyor.
Haftanın MVP'si Eulis Baez
Haftanın en değerli oyuncusu ise Gran Canaria
'nın Dominik
Cumhuriyetli oyuncusu Eulis Baez oldu. Baez, Gran Canaria'nın evinde Maccabi Tel Aviv
'i mağlup ettiği maçta 16 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynadı. 36 yaşındaki basketbolcu 32 verimlilik puanı aldı.
THY Euroleague'in 7. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Darüşşafaka Tefken: 92 - AX Olimpia Milano: 98
Buducnost Podgorica: 99 - Saski Baskonia
: 84
Olympiakos: 72 - Fenerbahçe: 73
Real Madrid: 79 - Khimki
Moskova: 74
Anadolu Efes: 78 - Panathinaikos: 62
Fenerbahçe,Anadolu Efes,Türk Hava Yolları
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:55