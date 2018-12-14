14 Aralık 2018, 00:11
»»

THY Euroleague: Fenerbahçe: 92 - Ea7 Olimpia Milano: 85

THY Euroleague: Fenerbahçe: 92 - Ea7 Olimpia Milano: 85

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe, AX Armani Exhange Olimpia Milan'ı konuk etti.

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe, AX Armani Exhange Olimpia Milan'ı konuk etti. Mücadeleyi 92-85 kazanan sarı-lacivertliler, 11. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Miguel Perez xx, Sreten Radovic xx, Olegs Latisevs xx

Fenerbahçe: Kalinic xx 8, Green xx 3, Melli xx 5, Sloukas xx 9, Guduric xxxx 20, Vesely xxx 17, Dixon xx 5, Datome xxx 10, Lauvergne xxx 15

Başantrenör: Zeljko Obradovic

EA7 Olimpia Milano: Delle Valle x 2, James xxxx 31, Micov xx 8, Gudaitis xx 13, Bertans, Tarczewski xx 9, Kuzminskas xx 13, Burns, Jerrells x 7, Brooks x 2

Başantrenör: Simone Pianigiani

1. periyot: 15-21

Devre: 40-40

3. periyot: 67-58 - İSTANBUL EA7 Olimpia Milano,Türk Hava Yolları,Fenerbahçe
14 Aralık 2018 Cuma 00:11



YORUMLAR