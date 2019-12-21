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THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları Ruslara mağlup oldu

THY Euroleague'din 15. haftasında Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya, Fenerbahçe Beko de Zenit'e mağlup oldu.

21.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:35 THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları Ruslara mağlup oldu
THY Euroleague'din 15. haftasında Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya, de Zenit'e mağlup oldu.

THY Euroleague'din 15. haftasında dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları, Rus temsilcileri ile yaptıkları müsabakalardan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko, Ülker ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Zenit Saint Petersburg'a 84-81 yenildi ve bu sezonki 10. mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele ettiği CSKA Moskova'ya 81-80 kaybetti. Efes 8. maçlık galibiyet serisini bitirirken, bu sezonki 3. yenilgisi de almış oldu.

Anadolu Efes'in mağlup olmasıyla zirve el değiştirdi. Real Madrid, Barcelona ve Anadolu Efes'in aynı galibiyet sayısı bulunurken, Madrid averajla liderlik koltuğuna yükseldi. Haftayı Fenerbahçe 15. sırada tamamladı. Zalgiris Kaunas ise son sırada yer aldı.

THY Euroleague'in 15. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Beko: 81 - Zenit Saint Petersburg: 84

Maccabi FOX Tel Aviv: 88 - Panathinaikos: 79

AX Armani Exchange Milan: 78 - Valencia Basket: 71

Baskonia Vitoria-Gasteiz: 55 - Real Madrid: 77

Khimki Moskova: 83 - Zalgiris Kaunas: 74

Anadolu Efes: 80 - CSKA Moskova: 81

Kızılyıldız: 88 - Olympiakos: 81

Bayern Münih: 67 - FC Barcelona: 77

Asvel Lyon-Villeurbanne: 93 - ALBA Berlin: 81 - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: İHA

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