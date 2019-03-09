THY Euroleague'in 25. Haftasında Türk Takımları 3'te 1 Yaptı

THY
Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes
rakibini yenerken, Fenerbahçe
ile Darüşşafaka
parkeden mağlup ayrıldı.
THY Euroleague'in 25. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadığı 3 maçta 1 galibiyet aldı. Anadolu Efes, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol temsilcisi Barcelona
'yı 92-70 mağlup etti ve ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı. Fenerbahçe, İspanya
deplasmanında Real Madrid
'e 101-86 kaybederek bu sezonki 4. yenilgisini aldı. Darüşşafaka ise evinde mücadele ettiği Yunan ekibi Panathinaikos
'a 91-67 yenildi ve üst üste 5, toplamda da 22. kez sahadan üzgün ayrıldı.
Zirve Fener'de
Euroleague'de geride kalan 25 haftada Fenerbahçe, 21 galibiyetle zirvede bulunuyor. Fener'i 20 galibiyetli CSKA Moskova
ile 19 galibiyetli Real Madrid takip ediyor. Anadolu Efes 16 galibiyetle dördüncü sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 3 galibiyetle son sırada bulunuyor.
THY Euroleague'in 25. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
Darüşşafaka Tekfen
: 67 - Panathinaikos: 91 Zalgiris Kaunas
: 98 - Gran Canaria
: 64 Bayern Münih
: 70 - Maccabi FOX Tel Aviv
: 77
Real Madrid: 101 - Fenerbahçe Beko
: 86
CSKA Moskova: 101 - EA7 Olimpia Milano
: 95
Anadolu Efes: 92 - FC Barcelona Lassa
: 70
Buducnost Podgorica: 76 - Olympiakos
: 89
Saski Baskonia
SAD: 104 - BC Khimki
Moskova: 86 - İSTANBUL
Fenerbahçe, Anadolu Efes, Türk Hava Yolları, Spor
Kaynak: İHA