Haberler » Spor » THY Euroleague'in 7. haftasında Türk takımları 2'de 2 - Spor

THY Euroleague'in 7. haftasında Türk takımları 2'de 2

THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u, Fenerbahçe de sahasında Bayern Münih'i mağlup etmeyi başardı.

09.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:07THY Euroleague'in 7. haftasında Türk takımları 2'de 2
THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u, de sahasında Bayern Münih'i mağlup etmeyi başardı.

THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Türk takımları bu haftayı galibiyetle kapattı. Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiakos'u 86-67'lik skorla mağlup ederek bu sezonki 5. galibiyeti aldı. Fenerbahçe de sahasında karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih 90-82'lik skorla yendi ve 3 maç sonra kazanarak ligdeki 2. galibiyetini elde etti.

Ligde 7 hafta geride kalırken tek mağlubiyeti bulunan Barcelona averajla zirvede yer alırdı. Barca ile aynı puandaki Olimpia Milano da ikinci sırada bulunurken, Anadolu Efes averajla 5. sırada, Fenerbahçe de 14. sırada yer aldı. Ligin son sırasında ise Valencia Basket var.

THY Euroleague'de haftanın sonuçları şöyle:

Zenit Saint Petersburg: 73 - BC Khimki Moskova: 87

Kızılyıldız: 60 - Real Madrid: 75

Olympiakos: 67 - Anadolu Efes: 86

Maccabi FOX Tel Aviv: 104 - ALBA Berlin: 78

EA7 Olimpia Milano: 81 - Saski Baskonia: 74

Fenerbahçe Beko: 90 - Bayern Münih: 82

Zalgiris Kaunas: 86 - FC Barcelona: 93

Panathinaikos: 91 - Valencia Basket: 80

Asvel Lyon-Villeurbanne: 67 - CSKA Moskova: 66 - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:25 Der Klassiker, Canlı yayınla Misli.com'da! TEK MAÇ ve CANLI BAHİS iddaa'da...
13:15 Euroleague'de bu hafta firemiz yok! F.Bahçe Beko ve Anadolu Efes kazandı...
13:07 Eskişehirspor ayağa kalkıyor
13:06 Beşiktaş'ta Lens ve Oğuzhan gözden düştü!
13:05 Cedi Osman ilk kez açıkladı: "Fenerbahçe'de oynama hayalim var"
13:06 Beşiktaş'ta Lens ve Oğuzhan gözden düştü!
12:57 Lakers, Miami Heat'i yenip üst üste 7.galibiyetini aldı
10:34 Ersun Yanal, gözündeki rahatsızlık nedeniyle maç esnasında zorluk yaşadı
10:25 Ersun Yanal'ı kızdıran soru! "Ne alakası var" deyip basın toplantısını terk etti
00:35 Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki!
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:25:48