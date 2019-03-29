THY Euroleague: Olimpia Milano: 90 - Fenerbahçe: 104

THY
Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe Beko
, deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano
'yu 104-90 mağlup ederek, 24. galibiyetini aldı ve normal sezon liderliğini garantiledi.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Bırys Ryzhyk xx, Matej Boltauzer xx, Carlos Cortes xx
Olimpia Milano: Mike Hames xx 8, Vladimir Micov
xxx 15, Fontecchio x, Tarczewski xx 7, Nedovic x 3, Kuzminkas xx 4, Nunnally xxxx 26, Burns x, Brooks xx 7, Curtis Jerrells xxx 20
Başantrenör: Simone Pianigiani
Fenerbahçe: Green xx 12, Melli xx 6, Melih xx 10, Kalinic xxxx 22, Guduric xx 9, Sinan xx 6, Ali Muhammed
xxxx 23, Ahmet x 4, Datome xxx 12
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 17-22 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-52 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 68-73 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Türk Hava Yolları, Milano, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: İHA