28.06.2019 22:32
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THY FİLOYA YENİ KATILAN BOEİNG 787-9 DREAMLİNER UÇAĞINA EREN BÜLBÜL ANISINA MAÇKA ADINI VERDİ.

Türk Hava Yolları (THY) filoya yeni katılan ve rüya uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner uçağına Şehit Eren Bülbül anısına Maçka adı verildi.

Türk Hava Yolları (THY) filoya yeni katılan ve rüya uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner uçağına Şehit Eren Bülbül anısına Maçka adı verildi. Uçağın görüntüsü THY'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.
THY, Trabzon 'da 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına memleketi Maçka ismi verilen uçağın sefere çıkması için hazırlıklara başladı. THY'nin resmi Twitter hesabından İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da ifadeleriyle paylaşım yapıldı.THY FİLOYA YENİ KATILAN BOEİNG 787-9 DREAMLİNER UÇAĞINA EREN BÜLBÜL ANISINA MAÇKA ADINI VERDİ.
Kaynak: DHA
Boeing , Maçka , Türk Hava Yolları , Güncel

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