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THY, Galatasaray'ın Avrupa maçları forma sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.

17.09.2019 11:46THY, Galatasaray'ın Avrupa maçları forma sponsoru oldu
Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapılan anlaşma çerçevesinde sarı-kırmızılı takım bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda THY logolu forma ile boy gösterecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.

Türk Hava Yolları, Galatasaray, Futbol, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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