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THY, Garanti BBVA ile yollarının ayrıldığına dair çıkan haberleri yalanladı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.

20.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:22THY, Garanti BBVA ile yollarının ayrıldığına dair çıkan haberleri yalanladı
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.
Üstün, hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Türk Hava Yolları, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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