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THY Genel Müdürü Ekşi: Pazar gününe sefer planlanmamıştır

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran iç hatlarda ise 14 noktaya uçma kararı alan Türk Hava Yolları, istisnai seferler hariç yarın iç hat seferi planlamadıklarını açıkladı.

28.03.2020 23:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:11
THY Genel Müdürü Ekşi: Pazar gününe sefer planlanmamıştır
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran iç hatlarda ise 14 noktaya uçma kararı alan Türk Hava Yolları, istisnai seferler hariç yarın iç hat seferi planlamadıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sevgili yolcularımız Pazar günü iç hatlarda (istisnai seferler hariç) sefer planlanmamıştır. Lütfen Web sitemizden ve çağrı merkezimizden sefer olup olmadığını kontrol ediniz" dedi.

THY VE İGA'DAN YETKİLİLER OLACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın aldığı karar doğrultusunda havayolu ve yurt dışı uçuşlarında seyahat izin belgesi isteneceğinin ve İstanbul Havalimanı'nda seyahat belgesi düzenleneceği açıklanmıştı. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA ve THY yetkililerin de yar alacağı bir başvuru merkezi oluşturulacak.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, İstanbul, Twitter, Güncel

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