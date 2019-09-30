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THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu

THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, güvenlik kamera görüntülerini paylaşarak yolcu hizmetleri görevlisini tebrik ettiİSTANBUL - İstanbul'da yaşanan deprem sırasında Türk Hava Yolları görevlisi, uçuş işlemleri için bekleyen kadın yolcuyu yanına...

30.09.2019 14:58
THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, güvenlik kamera görüntülerini paylaşarak yolcu hizmetleri görevlisini tebrik etti
İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan deprem sırasında Türk Hava Yolları görevlisi, uçuş işlemleri için bekleyen kadın yolcuyu yanına alarak bankonun altına girdi. Güvenlik kamera görüntülerini twitter hesabında yayınlayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuyu koruma altına alan THY görevlisini tebrik etti.
Geçtiğimiz günlerde Marmara denizinde yaşanan deprem, İstanbul Havalimanı'nda da hissedildi. Deprem sırasında uçuş işlemleri için bankoya gelen bir kadın yolcu, THY görevlisi tarafından adeta koruma altına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda deprem olduğunu anlayınca kadın yolcuyu da yanına alarak uçuş işlemlerinin yapıldığı bankonun altına giren THY görevlisi, büyük takdir topladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi güvenlik kamera görüntülerine twitter hesabından paylaşarak THY yolcu hizmetleri görevlisini tebrik etti. Ekşi, "Yolcumuz her zaman bize emanet. Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.
THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu

Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Deprem, Genel

Kaynak: İHA

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