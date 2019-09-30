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Thy görevlisinin deprem anında yolcuyu koruduğu anlar kamerada

Silivri açıklarında meydana gelen depremde İstanbul Havalimanı'nda bir yolcuyu korumaya alan hizmet memuru güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

30.09.2019 16:25Thy görevlisinin deprem anında yolcuyu koruduğu anlar kamerada
Silivri açıklarında meydana gelen depremde İstanbul Havalimanı'nda bir yolcuyu korumaya alan hizmet memuru güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da geçen perşembe günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul Havalimanı'nda da hissedildi. Sarsıntı anında, çalıştığı masanın altına giren yolcu hizmet memuru bir yolcuyu da masanın altına soktu. Memur ve yolcunun deprem anında masa altına girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,  hizmet memurunun yolcuyu korumaya çalıştığı o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ekşi videoya, "Yolcumuz her zaman bize emanet! Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler.. Yüreğinize sağlık." notunu düştü.


- Istanbul

İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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