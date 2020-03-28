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THY, iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt içi seyahatlerinin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini duyurdu.

28.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:02
THY, iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt içi seyahatlerinin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini duyurdu.
Üstün, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sayısı azaltılan iç hatlardaki bilet satışları hakkında duyuru yaptı.
Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, THY'den bugün yapılan açıklamada, 29 Mart'tan itibaren iç hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferlerinin icra edileceği bildirilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Twitter, Güncel

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