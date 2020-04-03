Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar iptal etti

Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korana virüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayoluyla çıkışların da 15 gün süreyle geçici durdurulacağı gerekçesiyle THY'nin İç hatlarda 14 büyükşehre yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerinin 20 Nisan tarihine kadar...

03.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:58
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar iptal etti

Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korana virüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayoluyla çıkışların da 15 gün süreyle geçici durdurulacağı gerekçesiyle THY'nin İç hatlarda 14 büyükşehre yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerinin 20 Nisan tarihine kadar iptal edileceğini açıkladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında bu gece yarısından itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan araç giriş-çıkış yasağının uygulanacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda 14 büyükşehre kısıtlı sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları da bu konuda yeni bir düzenlemeye gitti. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada kısıtlı seferlerin 20 Nisan'a kadar iptal edileceğini açıkladı. Ekşi paylaşımında, "Korana virüs salgını mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar iptal etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Erdoğan’ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası İBB harekete geçti Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası İBB harekete geçti
Bakan Koca’nın açıklamadığı koronaya yakalanan Bilim Kurulu üyesinin ismi netleşti Haberler
Bakan Koca'nın açıklamadığı koronaya yakalanan Bilim Kurulu üyesinin ismi netleşti
Fransa’da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü
Türkiye beşik gibi! Van’ın ardından Hatay’da da deprem oldu Haberler
Türkiye beşik gibi! Van'ın ardından Hatay'da da deprem oldu
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var

Son Dakika Güncel Haberleri

23:20: Korona tedavisi süren Osmaniyeli esnaftan "Evde Kal" çağrısı - Haber 23:20: Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi, programını yarın meclise sunacak - Haber 23:20: Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 208'e yükseldi - Haber 23:18: THY'nin iç hat seferleri 20 Nisan'a kadar durduruldu - Haber 23:18: Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber 22:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu - Haber 21:46: Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı - Haber 21:44: İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber