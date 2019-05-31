THY ile bayram tatilinde 1 milyon 930 bin yolcu uçacak

Türk Hava Yolları( THY ) Genel Müdürü Bilal Ekşi Ramazan Bayramı tatilinde 930 bini iç hat olmak üzere 1 milyon 930 bin yolcunun THY ile seyahat edeceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından, "Bayram tatilinde sizleri sevdikleriniz ile buluşturmak için 1-9 Haziran' da 129 ek sefer, 1 milyon 930 bin misafir. İç hat misafir 930 bin. 12 bin 624 sefer yapacağız. Bayram gidiş ve dönüşlerde yoğunluk beklenmektedir. Lütfen dikkate alınız. Emniyet ve mutluluk ile" açıklamasını yaptı. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul