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THY ile Boeing arasındaki uçak krizi çözüldü! Amerikalı şirket tazminat ödeyecek

Teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada şirketin kayıplarının belli bir kısmının şirket tarafından ödeneceği bildirildi.

31.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:45

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 'in sorunlu modeli olan 737 Max ile ilgili THY'nin yaşadığı kayıpların belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

THY'DEN KAP'A AÇIKLAMA

THY'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.

NE OLMUŞTU?

ABD'li uçak üreticisi Boeing'e ait 737 MAX model yolcu uçaklarının birkaç ay içinde iki kazaya karışmasının ardından 737 MAX uçakları tüm dünyada yere indirilmiş; ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) da uçakların 2020 yılından önce uçuşlara başlamasına onay vermemişti.

THY filosunda bulunan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarında değerlendiremeyeceğini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptaller yaşanacağını duyurmuştu.

THY ile Boeing arasındaki uçak krizi çözüldü! Amerikalı şirket tazminat ödeyecek

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Ekonomi

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