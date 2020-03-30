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THY ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs önlemleri doğrultusunda yurtdışı uçuşlarını iptal eden Türk Hava Yolları ile bugün yurt içinde kaç kişinin uçuş yapacağı da belli oldu.

30.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:13
THY ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs önlemleri doğrultusunda yurtdışı uçuşlarını iptal eden Türk Hava Yolları ile bugün yurt içinde kaç kişinin uçuş yapacağı da belli oldu. THY'nin bugün planlanan 8 iç hat seferinde toplam 1062 kişinin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. THY bugün Ankara, Adana, İzmir, Van, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon seferlerini gidiş dönüş olacak şeklinde planladı. THY bunun yanı sıra uçak içinde 'Yan Koltuk Boş' uygulaması da yapıyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Güncel
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