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THY ile Kuveyt Türk arasında Miles&Smiles kredi kartı anlaşması

Türk Hava Yolları AO (THY) ile Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ arasında, THY FFP üyelerine Miles&Smiles kredi kartı verilmesi amacıyla yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

27.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:14 THY ile Kuveyt Türk arasında Miles&Smiles kredi kartı anlaşması
Türk Hava Yolları AO (THY) ile Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ arasında, THY FFP üyelerine Miles&Smiles kredi kartı verilmesi amacıyla yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Ortaklığımız ile Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ arasında, Türk Hava Yolları AO yolcu programı THY Frequent Flyer kapsamındaki THY FFP üyelerine yönelik Miles&Smiles kredi kartı verilmesi amacıyla 5 yıl süre ile devam edecek yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır."

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Hava Yolları, Ekonomi

Kaynak: AA

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