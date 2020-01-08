THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu

İran ile ABD arasında son günlerde yaşanan kriz sürerken bölgede artan gerilim nedeniyle THY, Irak ve İran'a yaptığı tarifeli seferleri geçici olarak durdurdu. Bu kapsamda THY, iki ülkedeki uçuşlarını yarın akşam saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı.

IRAK VE İRAN HAVA SAHASI KULLANILMAYACAK

Öte yandan Türk Hava Yolları'nın farklı ülkelere seyahat eden uçakları da Irak ve İran hava sahasını yine bu süre zarfında kullanmayacak. Uçaklar belirtilen hava sahasına girmeden rotalarında devam edecek.

NE OLMUŞTU?

İran, ABD'nin suikastla öldürdüğü General Kasım Süleymani'nin toprağa verilmesinin hemen öncesinde Donald Trump yönetimine misillemelerine başladı: Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üs, sabaha karşı füzelerle vuruldu. Devrim Muhafızları, başkent Bağdat'taki El Esad Üssü ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'in yakınlarındaki iki üste 80 Amerikalının öldüğünü öne sürdü. Saldırılardan saatler sonra kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump hiçbir ABD'linin zarar görmediğini açıkladı.