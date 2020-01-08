Haberler » Güncel » THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu - Haber

THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları(THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla yarın saat 21.00'e kadar askıya aldı.

08.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:54THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu
Türk Hava Yolları(THY), ve 'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla yarın saat 21.00'e kadar askıya aldı.

İran ile ABD arasında son günlerde yaşanan kriz sürerken bölgede artan gerilim nedeniyle THY, Irak ve İran'a yaptığı tarifeli seferleri geçici olarak durdurdu. Bu kapsamda THY, iki ülkedeki uçuşlarını yarın akşam saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı.

Irak ve İran hava sahası kullanılmayacak

Öte yandan Türk Hava Yolları'nın farklı ülkelere seyahat eden uçakları da Irak ve İran hava sahasını yine bu süre zarfında kullanmayacak. Uçaklar belirtilen hava sahasına girmeden rotalarında devam edecek. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, İran, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:16  Pegasus Havayolları, İran ve Irak seferlerini askıya aldı - Haber
20:16  Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki Açıklaması - Haber
20:15  Galatasaray önce salonda sonra sahada çalıştı - Haber
20:11  Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı - Haber
20:10  Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
8.01.2020 20:23:58