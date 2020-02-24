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THY, İran seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, Korona virüsü nedeniyle İran'a yaptığı bazı seferleri iptal etti.

24.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:53THY, İran seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, Korona virüsü nedeniyle 'a yaptığı bazı seferleri iptal etti. uçuşlarını ise günde iki sefere indirdi.

Edinilen bilgiye göre, İran'da yaşanan Korona virüs nedeniyle bu ülkeye yapılan seferlerin tek taraflı durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları da bazı seferlerini durdurdu. Türk Hava Yolları İran'a yaptığı İsvahan, Meşet, Şiraz seferlerini iptal ederken, Tahran uçuşlarında günde 2'ye indirdi.

İran'da kalan Türk vatandaşlarını getirecek

Türk Hava Yolları İran'da sadece Tahran'a uçacak. Türkiye' den Tahran'a yolcu götürecek olan Türk Hava Yolları'nın, dönüşte ise sadece İran'da kalan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getireceği öğrenildi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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