Thy, İstanbul Havalimanı'ndan 272 Bin 821 Yolcu Taşıdı

Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, THY'nin İstanbul
Havalimanı açıldığı tarihten itibaren toplam 272 bin 821 yolcuyu ağırladığını açıkladı.
THY, İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli seferin başladığı 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren 2 bin 173 uçak seferi ile toplam 272 bin 821 yolcuyu ağırladı. Twitter
üzerinden açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " İstanbul Havalimanında yeni hatlarımız ile büyümeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 2 bin 173 sefer ile 272 bin 821 yolcumuzu İstanbul Havalimanında ağırladık. İstanbul Havalimanı havacılıkta bir zafer anıtıdır" dedi. - İstanbul
Güncel
Kaynak: DHA