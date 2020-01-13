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THY, İtalya'daki grev nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), yarın Roma, Venedik ve Milano'ya yapılması planlanan bazı seferleri, İtalya'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

13.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:59THY, İtalya'daki grev nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti
TÜRK Hava Yolları'nın (THY), yarın , Venedik ve 'ya yapılması planlanan bazı seferleri, 'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter  hesabından açıklama yaptı. Açıklamada,  "14 Ocak (yarın) 2020 tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul, TK1871-TK1872 İstanbul-Venedik-İstanbul, TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Türk Hava Yolları, Milano, İtalya, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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