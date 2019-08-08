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THY kabin memuru, Büyükçekmece'deki otobüs kazasında hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden Didem Şam'ın, Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olduğu öğrenildi.

08.08.2019 10:15 THY kabin memuru, Büyükçekmece'deki otobüs kazasında hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden Didem Şam'ın, Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olduğu öğrenildi. Şam'ın Bangkok-İstanbul uçuşu sonrası evine gitmek üzere Havaist otobüsüne bindiği öğrenildi. Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi'nde sabah 07.30 sıralarında yaşanan kazada kontrolden çıkan Havaist otobüsü önce yol kenarında bulunan manav tezgahlarına, ardından da beton elektrik diğerine çarpmıştı. Kazada Didem Şam hayatını kaybederken, şoför ile birlikte 8 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Didem Şam'ın THY'de kabin memuru olarak çalıştığı, Bangkok-İstanbul uçuşu sonrası evine gitmek üzere Havaist otobüsüne bindiği öğrenildi. Kazada eşi ile birlikte tatilden dönen bir diğer THY kabin memurunun da hafif yaralandığı belirtildi.
(İHA)

Türk Hava Yolları, Büyükçekmece, İstanbul, Şam, Güncel

Kaynak: İHA

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