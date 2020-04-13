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THY kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:56
THY kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kovid-19 hastalığına yakalanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi yapılan Kılıç, yaşamını yitirdi.
Havayolu Çalışanları Sendikası'ndan (Havasen) yapılan açıklamada, "THY Sorumlu Kaptan Pilotumuz Mehmet Ali Kılıç'ı Kovid-19 sebebiyle kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sendikadan yapılan duyuruda koronavirüs tedavisi devam eden Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Mehmet Ali Kılıç, Güncel
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