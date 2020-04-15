THY kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
15.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:02
Alınan bilgiye göre, Gündoğdu, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir Kovid-19 tedavisi görüyordu.
Tedavisi için donör arandığı duyurulan Gündoğdu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "Rahmet-i Rahman'a kavuşan Kaptanımız, Serdar Gündoğdu'ya yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üyelerimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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