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THY koronavirüs önlemlerini açıkladı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs önlemleri doğrultusunda yurtdışı uçuşlarını iptal eden Türk Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle yeni finansman imkanlarını değerlendirerek, likidite seviyesini güçlü tutacak önlemler aldığını duyurdu.

01.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:14
THY koronavirüs önlemlerini açıkladı
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs önlemleri doğrultusunda yurtdışı uçuşlarını iptal eden Türk Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle yeni finansman imkanlarını değerlendirerek, likidite seviyesini güçlü tutacak önlemler aldığını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde havacılık sektörünü de felç etti. Salgın nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de havayolu şirketlerinin birçok sefer iptal edildi, uçaklarının büyük bölümü de yere indirildi. Yolcu sayısındaki kayıplarla gelirleri düşen havayolu şirketleri zor durumda kaldı. Türk Hava Yolları'da koronavirüsün etkisini en aza indirmek adına çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri bildirdi.THY, yeni koronavirüs (Covid-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarında önemli düzenlemelere gidildiğini ve salgın ile mücadele kapsamında tüm dış hat uçuşlarını 27 Mart 2020 saat 23: 59 (TSİ) itibarıyla geçici süreliğine durdurulduğunu, iç hat uçuşlarının ise önemli büyükşehirlere olmak üzere kısıtlı şekilde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

"MALİYET AZALTICI TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

THY'nin konuyla ilgili KAP bildirimi şöyle; "Ortaklığımız, şirketin operasyonel maliyetlerini azaltmak ve finansal likiditesini artırmak için çalışmalar yapmaktadır. Personel giderleri ile ilgili gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma gibi maliyet azaltıcı tedbirler almaktadır. Planlanan yatırım kalemlerinden önemli bir bölümünü iptal etmektedir veya ertelemektedir. Ayrıca, yeni finansman imkanlarını değerlendirerek likidite seviyesini güçlü tutacak önlemleri almaktadır. Önemli tedarikçiler ile görüşülüp ödeme takvimlerinin revizesi üzerine çalışılmaktadır. Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmaktadır. Konu hakkındaki önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Wuhan, Ekonomi
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