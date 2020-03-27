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THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle New York hattının iptal edildiğini açıkladı.

27.03.2020 00:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:01

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını sebebiyle New York uçuşlarını durdurma kararı aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferlerdevam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz. Buna göre New York hattı iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan THY, koronavirus nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

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THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
Etiketler: Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, New York, 27 Mart, Ekonomi, Güncel

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Türk Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu

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