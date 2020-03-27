THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını sebebiyle New York uçuşlarını durdurma kararı aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferlerdevam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz. Buna göre New York hattı iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

5 NOKTA HARİÇ TÜM YURT DIŞI SEFERLERİ DURDURULDU

Öte yandan THY, koronavirus nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı almıştı.