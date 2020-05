THY KURULUŞUNUN 87'NCİ YILINI KUTLUYOR

Kaynak: DHA

DÜNYANIN en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), gökyüzündeki 87'nci yılını kutluyor. Operasyona ilk olarak 'Devlet Hava Yolları İşletmesi' adıyla başlayan THY, şimdi ise filosunda bulunan 360 uçakla 127 ülkeye uçuş gerçekleştiriyor.THY, operasyonlarına ilk olarak, 'Devlet Hava Yolları İşletmesiö adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (eski adıyla Yeşilköy Havalimanı) başladı. Havayolu şirketi 1943-1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklar ile bugünkü başarısının temellerini attı. Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte, bayrak taşıyıcı ilk yurtdışı seferini 1947 yılında, Ankara ' İstanbul ? Atina hattında gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. Türk Hava Yolları ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti. Kuruluşunun 50. yılında (1983), 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları bu önemli yılı 2,5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo taşıyarak tamamladı. Yolcularının seyahat deneyimine yüksek derecede önem veren şirket her ay milyonlarca yolcusuna sunduğu 'SKYLIFE dergisini de ilk kez 1983 yılında 'THY Magazin adıyla yayınladı.KORONAVİRÜS NEDENİYLE DURMA NOKTASINA GELDİUçuş ağını 2020 yılı itibarıyla 127 ülke ve 322 destinasyona kadar genişleten THY, 2019 yılında 74 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Türk Hava Yolları'nın 2020 yılı, tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle havacılık tarihinin en zorlu senesine yaşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ticari yolcu uçuşları durma noktasına geldi. Koronavirüs sürecinde iş, eğitim ya da tatil amacıyla yurtdışında bulunan ve uçuşların durması sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan on binlerce vatandaş tahliye uçuşları ile Türkiye'ye getirildi. Öte yandan hava kargo taşıyıcısı Turkish Cargo uluslararası gıda ve medikal ürünilaç zincirine katkı sağlayan önemli uçuşlar gerçekleştirildi. Ülkelere gönderilen birçok yardım malzemesini de yine Turkish Cargo taşıdı.DAHA İYİ KONUMA GELECEĞİZ87 yıl önce yola çıktıklarında 23 yolcuyu ağırlayacak 5 uçaklarının olduğunu hatırlatan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 'Bundan 87 yıl önce yola çıktığımızda gökyüzünde yalnızca 23 misafirimizi ağırlayabileceğimiz 5 uçağımız vardı. Bugün dünyanın en köklü, en iyi havayolu şirketleri arasındayız ve her gün yüz binlerce misafirimizi sevdiklerine kavuşturabileceğimiz bir kapasiteye sahibiz. Türk Hava Yolları'nın yıldan yıla artan bu başarısının kaynağında taşıdığımız ay yıldızlı bayrağımıza duyduğumuz sevgi ve sorumluluk var. Elbette 87. yılımızı yerde kutluyor olmaktan mutsuzuz ancak tüm dünyanın yaşadığı ve en çok havacılık sektörünü etkileyen bu zorlu süreci de atlatacak, gurur yolculuğumuza devam edeceğiz. Gökyüzündeki 87 yıllık yolculuğumuz boyunca nice fırtınalı günler yaşadık nice zor zamanları atlatıp bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırdık. Karşılaştığımız bu zorluk da bize güç katacak, çok şey öğrenecek 90 ve 100. yıl dönümümüzde küresel havayolu endüstrisinde daha iyi bir konumda olacağız dedi.YERDE DEĞİL GÖKTE OLMAYI ÇOK İSTERDİKKonuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise, 'Çok isterdik bugünü bulutların üzerinde, yüz binlerce misafirimizle kutlamayı, 87'nci yılımızda yerde değil gökte olmayı' Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek. dedi.